Diga Genova, Busia (Anac): garantire trasparenza e creare regole

Roma, 14 mag. (askanews) – “Quelli che a noi interessa in questa fase è garantire che si evitino quanto più possibile operazioni che possano ridurre la concorrenza, la trasparenza. Ed è quello che stiamo facendo. Lo abbiamo fatto con il nostro provvedimento”.

Lo ha detto il presidente dell’Anac, Giuseppe Busia, a margine della presentazione del rapporto annuale della autorità anticorruzione alla Camera, rispetto alle procedure di controllo degli appalti per la diga foranea di Genova.

“Abbiamo un ruolo soprattutto sulla prevenzione della corruzione e sulla garanzia di trasparenza degli appalti. Molte volte, troppe volte, si riducono le fasi di gara, le fasi di evidenza pubblica. Invece noi dobbiamo garantire che ci sia apertura, perché fare le gare non fa perder tempo, ma anzi lo fa guadagnare”, ha detto ancora Busia. “Dobbiamo creare un apparato di regole: se ci sono finanziamenti, denari o altre utilità che arrivano a qualcuno, devono essere fatti in modo trasparente. Questo è possibile, in altri paesi del mondo accade. Partendo dall’esperienza, da quello che sta emergendo come elemento per creare regole che siano garanzia per il futuro”.