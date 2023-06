Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato della devastazione della regione di Kherson, con tanti paesi allagati in seguito alla distruzione della diga di Kakhovka e delle successive esondazioni del fiume Dnipro.

Ucraina, Zelensky sul disastro della diga: “I russi sparano ai soccorritori”

Volodymyr Zelensky ha parlato alla ‘Bild’ della questione Ucraina, soffermandosi in particolare su quanto sta accadendo in queste ultime 48 ore nella regione di Kherson, dopo la distruzione della diga di Kakhovka. “Persone e animali sono morti – spiega Zelensky – Dai tetti delle case allagate, la gente vede galleggiare persone annegate. È molto difficile evacuare le persone nella parte occupata della regione di Kherson.” A questa difficile situazione raccontata dal presidente ucraino, viene aggiunta poi un accusa nei confronti dei russi: “Quando le nostre forze cercano di farli uscire i residenti, vengono colpiti dagli occupanti a distanza. Non appena i nostri soccorritori cercano di salvarli, vengono colpiti. Non saremo in grado di vedere tutte le conseguenze di ciò che sta accadendo fintanto che il livello dell’acqua non sarà sceso.”

Le prime vittime accertate

Nel frattempo, i media locali danno notizia delle prime vittime per annegamento che sono state accertate. La distruzione della diga di Nova Kakhovka, per la quale Russia e Ucraina continuano ad accusarsia vicenda, per il momento ha causato la morte di tre persone.