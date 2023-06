Diga Kakhovka, Zelensky: "Russi sparano a soccorritori in aree allagate"

Kiev, 8 giu. (Adnkronos) – Le forze russe hanno sparato contro i soccorritori ucraini che cercavano di raggiungere le aree allagate dopo il crollo della diga Nova Kakhovka, nella regione di Kherson sotto il controllo russo. Lo ha detto al Bild il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

I soccorritori stanno cercando di evacuare migliaia di persone nella zona inondata. "Persone e animali sono morti – ha raccontato Zelensky – Dai tetti delle case allagate, la gente vede galleggiare persone annegate. È molto difficile evacuare le persone nella parte occupata della regione di Kherson". "Quando le nostre forze cercano di fare uscire i residenti, vengono colpiti dagli occupanti a distanza – ha aggiunto – Non appena i nostri soccorritori cercano di salvarli, vengono colpiti. Non saremo in grado di vedere tutte le conseguenze di ciò che sta accadendo fintanto che il livello dell'acqua non sarà sceso".

Intanto l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha riferito che "sono in corso lavori presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia occupata dai russi per garantire che abbia la massima quantità di acqua necessaria per raffreddare i suoi reattori nel caso in cui non possa più attingere all'acqua del bacino idrico di Kakhovka". "Il livello dell'acqua del bacino continua a scendere dopo la distruzione dell'infrastruttura", ha aggiunto l'Aiea. "Il livello dell'acqua è sceso di circa 2,8 metri da quando la diga è stata fatta saltare. Se il livello scende sotto i 12,7 metri, l'impianto non sarà più in grado di pompare acqua dal serbatoio al sito".

"Poiché l'entità del danno della diga non è conosciuta, non è possibile prevedere se e quando ciò potrebbe accadere. Se l'attuale tasso di caduta dovesse continuare, tuttavia, il livello di 12,7 metri potrebbe essere raggiunto entro i prossimi due giorni. Nel frattempo, la centrale sta ricostituendo le sue riserve d'acqua utilizzando completamente il serbatoio. Ciò consentirà di fornire alla centrale nucleare l'acqua di cui ha bisogno per raffreddare i suoi sei reattori per diversi mesi".