Digit, il "robot umanoide" che lavorerà per Amazon

Milano, 23 ott. (askanews) – Si chiama Digit: ha due braccia e due gambe di metallo. Darà una mano nel magazzini di Amazon per impacchettare, spostare scatole e lavorare al riciclo. È stato presentato a Seattle, all’evento “Delivering the Future” questo robot “umanoide” creato dalla start up Agility Robotics che sarà parte del personale all’interno dei centri di logistica del gigante dell’ecommerce. I robot, assicurano da Amazon, non sostituiranno il capitale umano, ma si occuperanno di lavori ripetitivi e faticosi che saranno risparmiati agli impiegati. Digit, per le sue caratteritische di bipede umanoide, può muoversi come un essere umano in spazi angusti, al contrario di altri device robotici già impiegati nei centri di logistica Amazon.