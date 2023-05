Digital Divide, ruolo delle infrastrutture digitali sempre più cruciale

Milano, 26 mag. (askanews) – La digitalizzazione e il 5G sono una grande opportunità per la riduzione del digital divide. La pensa così la maggioranza degli italiani secondo un’indagine dell’Istituto Piepoli presentata a Milano al terzo Stakeholder Forum di Inwit, incentrato quest’anno sul tema delle “infrastrutture digitali per la crescita sostenibile del paese”.

“Il 91% degli italiani ci dice che le infrastrutture digitali sono rilevanti e strategiche per lo sviluppo e per la crescita sostenibile del nostro paese”, ha spiegato Michelangelo Suigo, direttore relazioni esterne, comunicazione e sostenibilità di Inwit.

“Inwit fa parte dell’ecosistema digitale e contribuisce alla realizzazione delle infrastrutture digitali, sia attraverso le torri di telecomunicazioni che ospitano gli operatori di telecomunicazione mobili per portare 4G, 5G ed altre tecnologie in tutti i territori anche in zone in digital divide e ha accelerato nella attività di realizzazione di infrastrutture digitali con microantennine che migliorano e amplificano il segnale di telefonia mobile anche 5g in ambiti chiusi. Tutto secondo una logica di sviluppo sostenibile”.

Ha partecipato al forum anche Alessio Butti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale.

“Due cose su Inwit, dopo quello che ho sentito, desidero dirle – ha dichiarato il sottosegretario – può svolgere, io credo, un ruolo determinante non solo per la questione del mercato ma anche per il suo posizionamento strategico. Strategico perché interpretate il vostro ruolo in una condizione terza. e questo è ovviamente importante e vi consente anche di osservare quello che sta accadendo nel delicatissimo e molto complicato settore delle telecomunicazioni”.

Al centro della strategia di Inwit, che ha realizzato circa 23mila torri in Italia, c’è il concetto di Tower as a Service. In qualità di neutral host, l’azienda è impegnata nel realizzare e gestire infrastrutture wireless condivise, digitali e sicure, necessarie nel processo di promozione e di trasformazione digitale, per una società più sostenibile.