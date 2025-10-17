Digital Innovation Forum, Engineering punta su ospedale virtuale

Milano, 17 ott. (askanews) – L’innovazione tecnologica può e deve rivelarsi strumento essenziale anche nel mondo della sanità, pubblica e privata. Dal Digital Innovation Forum ComoLake 2025 di Cernobbio, nuovi spunti legati al tema della salute arrivano da Andrea Gabardo, Executive Vice President Public Sector di Engineering.

Intervenuto nella sessione tematica “Innovare l’Assistenza al paziente tramite piattaforme digitali, telemedicina e servizi sanitari integrati”, Gabardo ha sottolineato come anche in campo di sanità si possa costruire un sistema più efficiente, sostenibile e vicino ai bisogni del cittadino.

Un ecosistema sanitario integrato, tra dati, piattaforme e servizi, che trasforma l’ospedale tradizionale in un ospedale virtuale, capace di sfruttare Intelligenza Artificiale, cloud e data analytics per migliorare la qualità e la tempestività delle cure.

Un punto su cui Engineering ha investito molto, con soluzioni innovative capaci di supportare la trasformazione digitale della sanità: “Engineering offre un ventaglio di soluzioni forse unico in Italia. La piattaforma Ellipse in particolare è presente nel 60% delle strutture sanitarie italiane, con oltre 100.000 utenti attivi. È un’applicazione che parte dalla cartella clinica elettronica per supportare pazienti, ospedali e strutture di governance”.

Una rete digitale che collega ospedali, medici di base e cittadini, anche attraverso la Piattaforma Nazionale di Telemedicina e le Infrastrutture Regionali di Telemedicina. Per un nuovo panorama che porta benefici concreti a pazienti e al sistema sanitario in generale: “Il processo di digitalizzazione del sistema sanitario porta benefici diretti a tutte le parte coinvolti. Per il sistema sanitario, in termini di efficientamento, nell’utilizzo delle risorse economiche e materiali. Per i pazienti, invece, non solo nell’evitare i disagi dovuti agli spostamenti, ma anche in termini emozionali perché il paziente diventa parte attiva del processo di cura e si prende cura di se stesso”.

L’obiettivo finale per Engineering? Contribuire al passaggio da una sanità reattiva a una sanità predittiva, capace di prevenire e anticipare il bisogno di cura grazie all’analisi dei dati, ma anche all’uso responsabile dell’IA.