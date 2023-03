Digital Magics, il CdA approva il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022

Il Consiglio di Amministrazione di Digital Magics S.p.A., business incubator certificato e quotato (simbolo: DM) sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, ha approvato in data odierna il Bilancio consolidato del Gruppo Digital Magics e il Progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

Marco Gay, Presidente esecutivo di Digital Magics, ha commentato: “Nel 2022 continua il percorso di crescita di Digital Magics e prosegue concretamente l’implementazione del piano industriale. La crescita dell’ecosistema italiano di cui siamo protagonisti è ben rappresentata dall’evoluzione del nostro gruppo, che ad oggi coinvolge più di 30 corporate partners, leader nazionali ed internazionali, nei nostri programmi di accelerazione al fianco di investitori e partners come CDP Venture Capital e Compagnia di SanPaolo. Crescono le partecipazioni a 120, con 41 nuovi investimenti in società in prevalenza frutto del lavoro svolto proprio nei programmi di accelerazione. Fare sistema per crescere e creare valore per i nostri azionisti è sempre il nostro obiettivo. Quest’anno abbiamo siglato con Intesa Sanpaolo una Joint Venture costituendo il veicolo “Apside”, inoltre abbiamo sottoscritto con il Gruppo LVenture un accordo non vincolante che per la fine dell’anno porterebbe alla creazione di un champion nazionale con al centro talenti, startup ed innovazione, che vedrebbe i soci di Digital Magics detenere la maggioranza della nuova realtà con una percentuale tra il 61,5% ed il 66,5%. La crescita della nostra industria ci porterà ad essere un player di riferimento, che potrà guardare anche ai mercati internazionali.”

Gabriele Ronchini, Fondatore e Amministratore Delegato di Digital Magics, ha commentato: “Oltre alla crescita di oltre 52% del fatturato e ad una marginalità operativa positiva, il 2022 è stato anche l’anno record dei nuovi investimenti. 41 nuove partecipazioni, di cui 35 dai nostri 6 programmi di accelerazione, rafforzano il nostro portfolio raddoppiando così i numeri del 2021 e nel complesso le startup a portfolio hanno raccolto oltre 23 milioni di euro con un investito nostro di 1,6 milioni di euro in linea con l’anno precedente. Questi risultati confermano non solo che siamo sulla strada giusta per realizzare il nostro piano ma anche la validità dei talenti del nostro team sempre più focalizzato sul raggiungimento degli obiettivi che ci siamo dati e che oggi vediamo sempre più vicini.”

Portfolio Digital Magics al 31 dicembre 2022 e aggiornamento sul piano industriale 2021-2025

Il Fair Value del portafoglio si attesta a euro 55 milioni (euro 58 milioni al 31 dicembre 2021) per effetto in parte della crescita di alcune partecipazioni in portafoglio di oltre 3 milioni di euro tra cui VICEVERSA (+2,2 M€), MARE ENGINEERING SPA (+540 K€), MACINGO SRL (+446 K€), AWORLD

SRL (+415 K€), in parte della diminuzione di euro 6 milioni della partecipazione in HTT (HyperloopTT) a seguito dell’operazione di listing attraverso la SPAC statunitense, Forest Road Acquisition, non andata a buon fine.

Al 31 dicembre 2022 sono 120 le società operative in portfolio, inclusi gli investimenti in società che hanno emesso strumenti finanziari convertibili, di cui 64 le Startup Innovative e 20 le PMI Innovative. Nel 2022 sono entrate nel portfolio di Digital Magics 41 nuove società, oltre alla conversione in partecipazione degli strumenti partecipativi nella statunitense EMCEE Invest Ltd,); in particolare:

16 nuovi investimenti sono stati realizzati nell’ambito del Primo e del Secondo Ciclo del Programma di Accelerazione FIN+TECH ;

sono stati realizzati nell’ambito del Primo e del Secondo Ciclo del Programma di Accelerazione ; è stato costituito il veicolo societario – Magic Spectrum Srl – preposto agli investimenti per il Programma di Accelerazione MAGIC SPECTRUM che ha realizzato 5 nuovi investimenti ;

– preposto agli investimenti per il Programma di Accelerazione che ha realizzato ; è stato costituito il veicolo societario – Habitech Accelerator Srl – preposto agli investimenti per il Programma di Accelerazione HABISMAR T che ha realizzato 6 nuovi investimenti e

– preposto agli investimenti per il Programma di Accelerazione T che ha realizzato e altri 8 investimenti sono stati realizzati nell’ambito del Programma di Accelerazione MAGIC YOUMAN;

sono stati realizzati nell’ambito del Programma di Accelerazione Digital Magics è poi entrata nel capitale sociale, in fase di costituzione, di 2 nuovi veicoli di investimento e di n.2 nuove startup innovative.

Il valore complessivo degli investimenti è stato pari a 23,6 milioni di euro di cui 21,6 milioni di euro da terzi e il restante 1,6 milioni di euro direttamente da Digital Magics.

Attività dei programmi di accelerazione

Prosegue l’attività dei nostri programmi di accelerazione che nel corso del 2022, il Team Portfolio di Digital Magics è stato impegnato principalmente nella gestione delle attività relative ai seguenti 6 programmi di accelerazione:

Primo ciclo (2021-2022) del Programma di Accelerazione FIN+TECH (dedicati alla fintech e all’insurtech), e avvio del Secondo Ciclo (2022-2023);

(dedicati alla fintech e all’insurtech), e avvio del Secondo Ciclo (2022-2023); Primo Ciclo (2021-2022) del Programma di Accelerazione MAGIC SPECTRUM (dedicato alle soluzioni basate su tecnologie IoT e 5G) nonché all’avvio del Secondo Ciclo (2022-2023);

(dedicato alle soluzioni basate su tecnologie IoT e 5G) nonché all’avvio del Secondo Ciclo (2022-2023); Primo Ciclo (2022-2023) del Programma di Accelerazione HABISMART (dedicato alle soluzioni per il settore “proptech”, le tecnologie applicate al real estate);

(dedicato alle soluzioni per il settore “proptech”, le tecnologie applicate al real estate); Programma di Accelerazione MAGIC YOUMAN (dedicato alle soluzioni incentrate sulla sostenibilità);

(dedicato alle soluzioni incentrate sulla sostenibilità); Primo Ciclo del Programma di Accelerazione MAGIC MIND (dedicato alle soluzioni incentrate sulle tecnologie dell’Intelligenza Artificiale).

I Programmi hanno copertura finanziaria di oltre 25 milioni di euro garantendo non solo il primo investimento ma anche il successivo follow-on utile per andare al mercato grazie anche al supporto più di 30 corporate partner leader di mercato. Prosegue secondo le tempistiche previste l’esecuzione del piano industriale 2021-2025, e in linea con i target annunciati al mercato nel comunicato del 18 maggio 2021.

Principali risultati al 31 dicembre 2022

I risultati consolidati del Gruppo al 31 dicembre 2022 evidenziano una significativa crescita su tutti i principali parametri che esprimono l’impatto positivo e fortemente sinergico dell’acquisizione di The Doers a conferma del successo della strategia intrapresa dal Gruppo.

I Ricavi si attestano a euro 4,4 milioni in crescita del 52% (euro 3,2 milioni al 31/12/2021) con Margine Operativo Lordo (EBITDA) positivo per euro 160 mila, in miglioramento di oltre euro 711 mila rispetto all’EBITDA negativo per euro 552 mila e Risultato Netto negativo per euro 1,2 milioni dopo svalutazioni per euro 1,6 milioni, ma ancora in significativo miglioramento rispetto alla perdita del 31/12/2021 per euro 3,3 milioni. Il Risultato Netto beneficia dei proventi straordinari per euro 1,13 milioni prevalentemente realizzati grazie alla cessione della startup Cardo realizzata con un ritorno di oltre 17x l’investimento.

La Posizione Finanziaria Netta è positiva per euro 3,0 milioni, con disponibilità liquide pari a euro 6,2 milioni. Sulla variazione della Posizione Finanziaria Netta (euro 5,6 milioni al 31 dicembre 2021) ha inciso in particolare l’incremento dei crediti commerciali (+1,6 milioni di euro), a seguito dell’aumento del fatturato concentratosi negli ultimi due mesi dell’esercizio. Il Patrimonio Netto, pari a euro 23,1 milioni, continua a manifestare ampia solidità finanziaria.