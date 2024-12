Digital Strategy, a Torino l'evento Premium sul marketing online

Torino, 6 nov. (askanews) – Un evento speciale che esplora le migliori strategie per ottimizzare la visibilità, migliorare le vendite e rimanere sempre un passo avanti nel mondo digitale. Così può essere definito l’appuntamento Digital Strategy, organizzato da Wolf Agency e andato in scena il 4 e 5 dicembre 2024 presso il Pacific Hotel Fortino di Torino. Un momento di prezioso approfondimento per chi lavora in un’azienda nel reparto Marketing e vorrebbe crescere, per chi gestisce una Web Agency e vorrebbe apprendere nuove tecniche, e in generale per chi desidera ottimizzare la visibilità online della sua attività.

“L’evento Digital Strategy è già alla seconda edizione, dopo la prima che si è tenuta a Tirana nel maggio 2024 – spiega Isan Hydi, Ceo di Wolf Agency -. Poiché in quell’occasione abbiamo avuto successo, abbiamo deciso di replicarlo anche a Torino. Tutti gli speech sono di altissima qualità, gli speaker sono professionisti tra i migliori in Italia; dunque, pensiamo di aver offerto al nostro pubblico la qualità che merita”.

Dal brand positioning al Seo, dalle strategie di marketing digitale ai segreti che possono valorizzare un e-commerce, passando per le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale per il marketing e per il link building: sono stati tanti i temi trattati nella seconda edizione dell’evento Digital Strategy, dopo la prima andata in scena a Tirana. E per il 2025 sono già avanzati i lavori di organizzazione del prossimo appuntamento.

“Anticipo che la seconda edizione torinese dell’evento Digital Strategy, quindi la terza in totale, si terrà il 4 e 5 dicembre 2025. Nel frattempo, ogni due-tre mesi faremo dei meet-up gratuiti, sempre a Torino, per tenere viva la formazione”.

Al Pacific Hotel Fortino sono stati due giorni di lavoro intensi, con un grande successo di pubblico e di sponsor e con tanti professionisti di alto livello che si sono prestati al ruolo di relatori con l’obiettivo di condividere competenze e conoscenze nel settore del digital marketing.