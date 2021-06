Digital Talent Week, a caccia di 100 nuove professionalità della logistica

Roma, 25 giu. (Labitalia) – Dal 28 giugno al 4 luglio, l’appuntamento con Digital Talent Week, il programma di fiere del lavoro online, 'apre le porte' al settore della Logistica & Operation. Un settore profondamente mutato non solo per quanto riguarda strategie e investimenti, ma anche per le risorse umane, che sono alla ricerca di personale qualificato e sempre più specializzato.

È sulla scia di questo profondo rinnovamento che la Digital Talent Week, organizzata da CVing tramite la propria piattaforma digitale, chiama a raccolta professionisti del settore e candidati aprendo opportunità di studio e di carriera a nuove figure professionali, abili nell’ambito Information technology e marketing digitale, ma anche in possesso di conoscenze manageriali, giuridiche, economiche, statistiche e linguistiche.

Cento le posizioni lavorative disponibili on line nelle aree del Logistico, Operation, Supply Chain e Distribution.

Oltre alle figure 'tradizionali', ci sono le nuove professionalità del management e quelle altamente specializzate, in grado di guidare i processi di cambiamento e fare la differenza in un settore competitivo come quello della logistica e dei trasporti. Tra queste, ad esempio: Responsabile di magazzino, Responsabile delle spedizioni, Solution Designer, Supply Planner, Supply Chain Manager, Project Engineer, Quality Specialist, Php Developer, Informatico logistico. Giulia Anny Petrossians Gharachedaghi, Product Manager Digital Talent Week di CVing, commenta: “Nel mezzo fra tradizione e innovazione oggi il settore della logistica è alquanto complesso e diversificato, arrivando a comprendere al suo interno una vasta gamma di nuove figure professionali.

La Digital Talent Week dà spazio ad aziende virtuose che stanno puntando su giovani qualificati per valorizzarne il potenziale. L’obiettivo di questa Digital Talent Week è proprio quello di mettere in contatto candidati e recruiter costituendo una situazione 'win win', per favorire i processi di selezione nella ricerca di profili mirati”.

Per un’intera settimana, Digital Talent Week offre l’occasione ad aziende e candidati di conoscersi avviando processi di selezione mirata. I video colloqui si svolgono on line, in modalità on demand, consentendo al candidato di registrare da remoto la propria video intervista e alle aziende di visionarla e valutarla nel momento più opportuno. Per partecipare basta cliccare sul sito di CVing – https://www.cving.com/digital-talent-week – registrarsi seguendo pochi e intuitivi passaggi e visitare gli stand della mappa interattiva on line. Digital Talent Week Logistica & Operation è il sesto appuntamento dedicato al mondo del lavoro, organizzato da CVing: dall’inizio dell’anno sono state 1.230 le posizioni aperte attraverso il programma delle fiere del lavoro on line.