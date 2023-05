Digital twin e innovazione: il futuro dell'edilizia passa da qui

Roma, 15 mag. (askanews) – BIMon, leader italiano nei servizi di consulenza e progettazione BIM, attualmente vanta un portafoglio eterogeneo e diversificato in diverse categorie di intervento, come ospedaliero, aeroportuale e terziario, e più di 200 progetti realizzati con la metodologia Building Information Modelling e il digital twin. A parlarne è Riccardo Pagani, CEO di BIMon:

“Il digital twin è un processo che prevede la creazione di un modello digitale di un asset, inteso come edificio o struttura al fine di poter simulare i comportamenti di questo e fare delle valutazioni in ambiente digitale piuttosto che fisico. I vantaggi sono immediati, abbiamo la possibilità di ricevere un saving importante sia in termini di risorse che in termini economici, ma anche su tematiche legate alla sicurezza.

BIMon è una società specializzata nei servizi digitali, nasce sulla spinta dell’avvento della digitalizzazione del settore, è una società che si è avvicinata sempre più allo sviluppo di tecnologie proprietarie e nel mondo della Construction Technologies. Siamo focalizzati su tecnologie come la robotica autonoma per l’acquisizione dei dati in cantiere, sia durante la fase di costruzione ma anche per gli asset esistenti.

In ambito privato lavoriamo con grandi player del settore, come fra tutti Lendlease che è uno sviluppatore internazionale su interventi come il MIND su Milano. In ambito pubblico siamo attivi con Aeroporti di Roma, Aeroporti di Milano, Ferrovie dello Stato, ANAS, vari soggetti che gestiscono o sono proprietari sia di asset aeroportuali, edifici o altro, ma anche delle infrastrutture del nostro Paese”.

La società lavora infatti per properties, general contractors, società di servizi di architettura e ingegneria, imprese di costruzione e società di facility management.