Digital valore fondamentale per il successo di un'azienda

Roma, 19 mag. (askanews) – Un’ondata digitale sta varando sul mercato globale, con il 65% delle aziende mondiali che hanno ampliato i loro investimenti nel digitale durante il biennio 2020/2021, secondo un report di McKinsey. Questo trend è atteso non solo a rimanere costante, ma a esplodere, con una crescita prevista del 128% entro il 2026.

In un contesto in cui il mercato della digitalizzazione è destinato a balzare da 521 a 1.250 miliardi di dollari nel 2026, con un impressionante tasso di crescita annuo del 19%, l’Italia sembra essere rimasta indietro. L’analisi di McKinsey colloca infatti le aziende italiane agli ultimi posti in Europa in termini di digitalizzazione.

Questo ritardo non solo significa una totale esclusione dal mercato internazionale, ma anche un potenziale disastro finanziario per le aziende italiane. Le infrastrutture digitali, in molti casi obsolete o addirittura inesistenti, stanno faticando a tenere il passo con la domanda dei lead e l’offerta dei competitor.

Le perdite derivanti da questa situazione non riguardano solamente l’aspetto finanziario, ma influenzano anche la fiducia dei consumatori, la brand awareness e il posizionamento sui motori di ricerca, elementi chiave nell’odierno mercato digitale.

Tuttavia, non tutto è perduto. Il mercato digitale italiano ha registrato una crescita del 5,5% nel 2021 rispetto agli anni precedenti, con un giro d’affari di circa 75 miliardi di Euro.

Le aziende che hanno avuto la lungimiranza di riconoscere le enormi potenzialità del digital development hanno tratto notevoli vantaggi dai loro investimenti, creando un distacco dai competitor difficilmente colmabile.

Un esempio di questo è Beconcept, web agencey fondata da Ivan Bosnjak e Andrea Ruggeri, che lavora con circa 700 delle più importanti realtà imprenditoriali nazionali e internazionali. La società si occupa di creare, monitorare ed implementare ogni aspetto digitale del business dei loro clienti: dal sito web alla promozione online.

Gestendo campagne con budget ADV da oltre 1,2 milioni di Euro all’anno, Beconcept analizza in modo accurato il ROI e cura le strategie di digital development in modo consapevole ed efficiente, portando a un aumento medio del fatturato superiore al 28%.