Digitale: accordo Intesa Sp-Nextalia per nuova società di digital learning (3)

(Adnkronos) – "La creazione di Digit'ed, anche grazie al ruolo chiave e stabile di un azionista come Intesa Sanpaolo, favorirà la crescita delle piccole e medie imprese italiane e quindi della nostra economia, anche alla luce delle risorse messe in campo dal Next Generation Italy, in particolare per la transizione digitale e green”, conclude Messina.

“La creazione del leader italiano nel digital learning – dichiara Francesco Canzonieri, amministratore delegato di Nextalia Sgr – rappresenta la prima operazione per il Fondo Nextalia Private Equity ed ha un elevato valore segnaletico: guidare attivamente la trasformazione ed il consolidamento di un settore chiave per lo sviluppo delle imprese italiane e del Paese, perfettamente coerente con l’obiettivo di Nextalia di supportare gli investimenti in innovazione, ricerca e tecnologia e promuovere attivamente uno dei fattori Esg chiave di sviluppo sostenibile: garantire un'istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento continuo”.