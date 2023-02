Digitale, AIDR: Italia pronta ad affrontare sfide su competenze

Roma, 9 feb. (askanews) – “L’Italia è pronta ad affrontare il tema delle competenze digitali – promosso dalla Commissione europea, dalla presidente von der Leyen nell’annuncio di fine anno sul programma europeo per le competenze -, pur scontando un ritardo enorme su questo argomento, come dimostra il DESI 2022 (Indice di Digitalizzazione dell’Economia e della Società)”. È quanto ha affermato Mauro Nicastri, esperto di innovazione digitale e presidente dell’AIDR (Associazione Italian Digital Revolution), a margine di un’iniziativa organizzata dall’associazione a Roma.

“Noi, in collaborazione con il Parlamento e la Commissione europea in Italia, abbiamo immaginato di presentare un programma che sia in qualche modo utile alla società civile, alle scuole, ai dipendenti pubblici e ai dipendenti delle aziende, per far conoscere, promuovere e divulgare, attraverso loro, l’importanza delle competenze digitali – ha aggiunto -. Questo programma prevede un format ben preciso. Inizierà con il primo incontro il 27 febbraio, presso la sede di Spazio Europa, con un format che coinvolge un manager o un capo di azienda, un focus specifico sul tema generale delle competenze digitali e infine una smulazione sulle attività attraverso la realtà virtuale”.