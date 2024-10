Digitale, Butti: "Italia in 18 mesi è balzata al di sopra di media Ue"

Digitale, Butti: "Italia in 18 mesi è balzata al di sopra di medi...

Digitale, Butti: "Italia in 18 mesi è balzata al di sopra di medi...

Cernobbio, 18 ott.(Adnkronos) - “L’Italia in questi 18 mesi è balzata ben al di sopra della media europea per quanto riguarda praticamente tutte le misure della digitalizzazione e dello sviluppo tecnologico. Era importante far capire all’Europa che il paradigma è camb...