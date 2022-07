Digitale, Castelli (Acea): "Innovazione parte intrinseca delle nostre attività"

Roma, 8 lug. (Adnkronos) – "E’ una bella occasione per raccontare il percorso che abbiamo iniziato da tempo. L’innovazione è parte intrinseca delle nostre attività". Così la presidente del Gruppo Acea, Michaela Castelli, a margine dell’Acea Innovation Day 2022 alle Officine Farneto.

“Siamo una società di servizi – ha continuato la Castelli – che lavora nei territori, quello che stiamo facendo è valorizzare quello che i territori stanno facendo in termini di necessità per poter incanalare le energie giuste. Sono giornate che servono anche per rendere visibile quello che noi facciamo per i territori. La dialettica c’è sempre stata ma adesso porta dei risultati evidenti in termini di innovazione e miglioramento della qualità dei servizi che vogliamo condividere con tutta la comunità”.