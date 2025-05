Digitale e neutralità tecnologica, Italgas avanti con Gallo

Torino, 13 mag. (askanews) – Parte il quarto mandato di Paolo Gallo alla guida di Italgas, confermato amministratore delegato dal primo board dopo l’assemblea dei soci di Torino. Gli azionisti hanno eletto Paolo Ciocca presidente del gruppo. Digitale, transizione energetica e neutralità tecnologica sono i driver per il prossimo triennio che vedrà l’integrazione in Italgas dell’infrastruttura di 2i Rete Gas, rilevata in un’operazione complessiva da oltre 5 miliardi di euro.

“E’ un quarto mandato molto sfidante, non solo per me ma per tutto il consiglio di amministrazione. Il processo di integrazione lo abbiamo già iniziato. Noi abbiamo già iniziato celermente perché dal primo luglio esisterà un’unica entità legale e un unico sistema informativo che vale per tutti. In parallelo, sulla parte organizzativa perché avremo una rete di 150mila chilometri, copriremo ancor di più tutta l’Italia e dovremo essere organizzati per gestire due società che diventano una”.

Nel futuro di Italgas ci sarà il metano, ma si guarda anche molecole diverse come biometano, idrogeno e gas sintetici. “Di soluzioni per la transizione energetica ce ne sono tante”, ha sottolineato il top manager.

“Il biometano è una realtà. Noi abbiamo ricevuto oltre 300 richieste di preventivo per connessione. C’è molto fermento nella realizzazione di nuovi impianti o di upgrade, con biogas che diventa biometano. Credo che uno degli obiettivi di questo mandato sia quello di promuovere la realizzazione di nuovi impianti. Sull’idrogeno prima dell’estate metteremo in esercizio il progetto pilota in Sardegna, che farà vedere che un’economia sull’idrogeno verde si può realizzare”.

Dall’assemblea dei soci anche il via libera ai conti relativi al 2024, chiusi con un utile netto di oltre 506 milioni di euro. Verranno distribuiti lunedì 19 maggio dividendi per oltre 40 centesimi per azione, in crescita del 15,3% rispetto a quanto staccato un anno fa.