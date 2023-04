Digitale, il governo Meloni punta sull'app IO

Il tema della transizione digitale è centrale per gli obiettivi del Pnrred il governo guidato da Giorgia Meloni punta sull’app IO: il sottosegretario Alessio Butti spiega che patente, tessera sanitaria e voting pass sono in lista. Il sunto è che l’esecutivo in carica riprende un discorso già avviato dal governo Draghi e punta sull’app Io. Ha detto Butti: “Stiamo lavorando per inserire tre importanti documenti all’interno del portafoglio digitale dell’App IO”.

Il governo Meloni punta sull’app IO

Ma quali sono? “La patente digitale, la tessera sanitaria digitale e il voting pass, ovvero la tessera elettorale in formato digitale”. Il sottosegretario lo ha spiegato in sede di audizione parlamentare. Ed ha precisato: “Prevediamo così entro la fine dell’anno un ulteriore importante cambiamento positivo per la vita quotidiana di tutti gli italiani”.

Da Colao a Butti stesso obiettivo

Già un anno fa l’allora ministro per la Transizione Digitale e predecessore di ruolo superiore Vittorio Colao, aveva parlato a Roma dell’importante tema di un wallet della pubblica amministrazione. Quella sorta di portafoglio digitale, utilizzabile nei mesi bui del covid anche per il green pass, era un passo importante. Con documenti da collocare all’interno dell’app IO tramite QR Code relativi ai documenti personali.