Digitale, Lombardo (TeamSystem): mission portare in ogni impresa

Roma, 3 apr. (askanews) – “Come Teamsystem abbiamo la missione di portare il digitale in ogni impresa, lavoriamo accanto a due milioni di clienti che stanno affrontando un momento veramente strategico di innovazione per garantire la loro competitività sui mercati globali. Un’impresa che si digitalizza può arrivare a recuperare fino al 15% di produttività e migliorare il proprio impatto in termini di sostenibilità. Un processo fondamentale che il cloud oggi permette di fare alle imprese in modo semplice e accessibile e che sicuramente può trarre grande beneficio dal ruolo delle istituzioni in termini regolatori e anche in termini di premialità e di incentivi. Serve quindi far evolvere Industria 4.0 in un grande piano di digitalizzazione delle nostre Pmi, che valgono il 70% del fatturato del paese al fine di consentirgli di raggiungere la maturità digitale per competere sui mercati con benefici per le singole imprese e per tutto il sistema Paese”.

E’ quanto ha affermato Daniele Lombardo, Group Institutional Relations and Communication Director TeamSystem, a conclusione del suo intervento all’evento Innovazione e Made in Italy promosso da Angi al ministero delle Imprese e del Made in Italy.