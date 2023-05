Digitale, Nave (M5S): Spid è sistema virtuoso

Roma, 24 mag. (askanews) – Lo Spid rappresenta una modello virtuoso preso ad esempio anche in Europa e “ci sono 34 milioni di utilizzatori in Italia, non capiamo per quale motivo il governo stia pensando di rivederlo anche perché riteniamo si possa perfettamente integrare con il sistema di wallet previsto dall’Unione Europea. Per questo motivo abbiamo interpellato il governo su come intenda procedere e soprattutto con quale misura voglia sostituire questo sistema considerando che non si sa nulla rispetto a quali siano le intenzioni della maggioranza. Il tema della privacy è sicuramente un aspetto sul quale si deve lavorare però questo non può portare alla cancellazione dello Spid”. Così il senatore Luigi Nave, membro della Commissione Industria, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post, durante la quale ha parlato anche del DL emergenza per l’Emilia Romagna: “Siamo contenti di vedere che il Governo Meloni riprenda molto di quanto fatto per il periodo di emergenza covid, certo saremmo stati più contenti se fosse stata inserita la possibilità di utilizzo del bonus del 110% per gli immobili danneggiati dall’alluvione”, ha concluso Nave.