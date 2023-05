Digitale, Raimondo: futuro è sistema unico identità digitale

Roma, 24 mag. (askanews) – “Il futuro sistema di identità digitale è quello della carta d’identità elettronica, senza però disperdere il patrimonio ottenuto con altri strumenti. Tuttavia sarà importante non rinunciare alla centralità dello Stato nella gestione dei dati. Ora dobbiamo concentrarci sulla vera sfida: quella di facilitarne l’utilizzo”. Lo ha detto questa mattina l’onorevole Fabio Raimondo, capogruppo di FdI in commissione Trasporti alla Camera, intervenuto a Largo Chigi, il format di The Watcher Post.

“La digitalizzazione – ha aggiunto – è uno dei temi più importanti su cui il governo sta lavorando e su cui sono state stanziate risorse importanti. Stiamo intervenendo su patente digitale, fascicolo sanitario elettronico, voting pass, che vogliamo portare a casa entro il 31 dicembre 2023. Ci sono poi delle piattaforme che riguardano la migrazione al cloud delle Pa come aziende ospedaliere, comuni, scuole ecc, ad oggi 99,8% dei comuni, 99% delle scuole e l’87% delle aziende ospedaliere si sono già registrati alla piattaforma. C’è attenzione e bisogna andare avanti in questa direzione”.