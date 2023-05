Digitale, Spampinato (Eht Group): pronti a traghettare lo Spid

Roma, 24 mag. (askanews) – “Sul dibattito che si sta sviluppando intorno al tema dello SPID, sicuramente il modello che ha funzionato – e lo abbiamo visto durante la pandemia – è quello dove il pubblico svolge il ruolo di regolatore di un sistema complesso, e di contro il privato svolge il ruolo di erogatore di servizi digitali. Attualmente EHT come gestore del servizio SPID si pone al fianco di AgID per supportare il passaggio dall’attuale sistema di identità digitale SPID al futuro Digital Wallet Europeo, continuando a far evolvere SPID sviluppando le nuove funzionalità richieste, come ad esempio la delega per gli anziani e i minori”. A dichiararlo è Emanuele Spampinato, Presidente di EHT Group, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post:

“Sono convinto che in questa fase di transizione il settore privato potrà godere della grande opportunità data dallo sviluppo di nuovi servizi per il Digital Wallet. Opportunità che in EHT abbiamo deciso di cogliere, come ad esempio stiamo facendo lavorando con AGID nello sviluppo della REM, la nuova PEC europea che verrà rilasciata nel 2024”, ha concluso Spampinato.