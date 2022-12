Digitale terrestre: come vedere la tv da aprile 2023

Il digitale terrestre è una meraviglia tecnologica di cui noi italiani disponiamo da circa venti anni.

Si sa però, la tecnologia avanza e per poterne usufruire in maniera opportune dobbiamo adeguarci anche noi ai cambiamenti. Da aprile 2023 gli italiani dovranno cambiare apparecchio per poter continuare la visione dei canali televisivi.

A spiegarne i motivi dettagliatamente è stata Mediaset nel corso della conferenza UltraHDForum durante cui si è toccato proprio l’argomento del digitale terrestre. Dal prossimo aprile, infatti, la realtà mediatica di Pier Silvio Berlusconi inizierà a sperimentare il DVB-I.

Si ricorda come a partire dal prossimo 20 dicembre saranno spenti tutti gli ultimi canali visibili in SD.

Digitale terrestre: iniziata la corsa ai nuovi televisori

Come informa Telefonino.net la notizia della chiusura dei canali in SD a partire dal 20 dicembre ha gettato nel panico parecchi italiani. È dunque iniziata la corsa all’acquisto di nuovi apparecchi compatibili. Alcuni si sono limitati a comprare un decoder di ultima generazione, altri invece ne hanno approfittato cambiando la propria tv con una nuova (e più accessoriata Smart TV).

Che cos’è il DVB-I?

La tecnologia DVB-I appartiene alla stessa tecnologia del DVB-T2, ma oltre ai canali televisivi essa consente anche l’utilizzo di Internet. Il DVB-I funzionerà in maniera autonoma con i canali in lista. Per usufruire di questa tecnologia sarà necessaria una smart TV compatibile con essa.