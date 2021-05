Digitale: Treccani Futura porta giovani nel futuro con Summer school Future Camp

Roma, 12 mag. (Labitalia) – Quali sono le tecnologie esponenziali che stanno cambiando il lavoro, la società e le nostre relazioni? Quali i nuovi strumenti e modalità digitali che stanno impattando su settori come arte, cinema, sport? Come si trasforma un’idea in una startup? Quali le sfide della nuova età dell’oro dell’esplorazione spaziale? Quali comportamenti virtuosi e sostenibili possiamo attuare per affrontare l’emergenza climatica?

Dal 28 giugno arriva Future Camp di Treccani Futura, un’esclusiva Summer School che proietta nel futuro i ragazzi dai 14 ai 24 anni: un format digitale innovativo con momenti di interazione, gioco, socialità e confronto, con il contributo di imprenditori, docenti universitari, scienziati e professionisti per un percorso formativo inedito rispetto ai tradizionali programmi di studio.

Obiettivo, offrire strumenti essenziali alle ragazze e ai ragazzi per renderli dei future maker, capaci di leggere e scrivere il futuro con spirito critico, in grado di capire un’epoca di grandi e repentini cambiamenti e di affrontare con consapevolezza il proprio percorso di vita professionale e personale.

I format previsti sono immersivi e interattivi, attraverso un innovativo mix tra lezione online live, lavori in gruppo tramite piattaforme e strumenti dedicati, test e momenti ludici e di condivisione.

Ogni studente può scegliere un percorso personalizzato tra i seguenti moduli: le tecnologie emergenti come intelligenza artificiale, stampa 3d e blockchain; elementi di imprenditorialità e tecniche di marketing 5.0 per creare da zero una startup; proposte e riflessioni di sostenibilità per la costruzione di un mondo green.

E ancora uno Space Camp focalizzato sulle nuove opportunità dell'esplorazione spaziale; le nuove professioni legate al web e ai social network; tecniche di foresight per costruire il futuro; il cinema 2.1, capace di sfruttare nuovi canali di fruizione e linguaggi; il nuovo concetto di arte e l’incontro con mondi tecnologici e digitali; gli eSports e le nuove modalità di socializzazione in ambienti virtuali.

"Treccani Futura, neonato polo di tecnologia educativa, non poteva che partire da una prima proposta formativa rivolta alle nuove generazioni", dichiara Andrea Dusi, ideatore dei Future Camp e ceo di Treccani Futura. “I Future Camp sono nati proprio con l’intento di fornire ai giovani approcci e strumenti nuovi per renderli persone più consapevoli e quindi capaci di leggere il presente complesso che stiamo vivendo e di scrivere e costruire oggi la migliore società di domani, in un’ottica a medio-lungo termine, oggi più che mai necessaria", spiega ancora Dusi.

Accanto ad Andrea Dusi e a Cristina Pozzi, direttrice scientifica dei Future Camp e Coo – responsabile contenuti di Treccani Futura, questi i docenti e i contributors già previsti: Piero Poccianti, presidente dell’associazione Italiana di Intelligenza artificiale; Massimo Chiriatti, Italia University Programs Leader e Cto Blockchain & Digital Currencies di Ibm Italia; Enrico Pandian, fondatore di startup di successo come Supermercato24 e FrescoFrigo; Alice Casiraghi, Co-founder & design strategist di Future Urban Living; Alessandro Vitale, imprenditore ed esperto di intelligenza artificiale e fondatore di Conversate; Emanuela Girardi, fondatrice dell’associazione POP Ai e membro della task force di esperti del Mise sull’Ia; Francesco Inguscio, found e ceo di Nuvolab; Fulvio Fortezza, professore di marketing presso l’Università di Ferrara.

Al termine delle lezioni, è prevista l’assegnazione di un diploma che attesterà le conoscenze e le competenze acquisite nel corso di Future Camp. Ognuno dei corsi, distribuiti nell’arco di 3 settimane (28 giugno – 2 luglio, 5-9 luglio, 12-16 luglio), prevede un percorso di 20 ore, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13; sono inoltre previsti percorsi diversi a seconda della fascia di età. Le iscrizioni sono già aperte fino a 24 ore prima dell’inizio di ogni corso, con uno speciale sconto di lancio fino al 30 maggio di 149,90 euro per modulo; sempre entro il 30 maggio è attiva anche l’offerta 3 per 2, tre settimane al prezzo di 299,90 euro.