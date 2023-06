Digitalizzazione PA, Spagnolo (Adecco): Formazione unica via

Roma, 23 giu. (askanews) – “Grazie ad uno studio che abbiamo redatto ci è stato possibile accompagnare i nostri clienti e gli enti pubblici nel far capire

come stanno cambiando i fabbisogni e questo è un passaggio fondamentale per prepararli a fare gli investimenti giusti in termini di competenze. Soprattutto nella Pa c’è un forte tema legato alle competenze, legato al percorso di digitalizzazione intrapreso. Per questo si sta lavorando tanto sulla formazione. Bisogna, però, lavorare anche sulla consapevolezza dei manager

che devono essere il primo motore del cambiamento favorendo un’azione di aggiornamento continuo, lavorando anche per rendere le istituzioni pubbliche maggiormente attrattive nel mercato”, lo ha detto questa mattina Alessandra Spagnolo, Public Sector Director di The Adecco Group Italy, intervenendo a un talk organizzato da The Watcher Post dedicato al tema della nuova Pa.

“La tecnologia deve essere vista e utilizzata come strumento di potenziamento delle capacità umane. Per questo dobbiamo comprendere come si sviluppa e formare in modo adatto il lavoratore, ottimizzando la collaborazione macchina-uomo. Il tema delle competenze digitali e la conoscenza delle tecnologie è un tema reale non solo per sfruttare al meglio gli strumenti a

disposizione ma anche per essere in grado di affrontare nuove sfide del mercato del lavoro, che offre sempre nuove opportunità. Dobbiamo impegnarci tutti nel manutenere le competenze dei nostri lavoratori per renderli sempre più performanti”, ha concluso Spagnolo.