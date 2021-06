Diletta Leotta dice addio a DAZN? L’indiscrezione sulla possibile sostituta

Diletta Leotta potrebbe non vedersi rinnovato il contratto per DAZN: i rumors sulla probabile nuova conduttrice

Per Diletta Leotta potrebbero essere in arrivo grossi cambiamenti dal punto di vista lavorativo. La presentatrice 29enne di DAZN potrebbe infatti presto lasciare la nota piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport, come affermato da Paolo Bargiggia di Sportitalia.

Sembra infatti che l’azienda, dopo aver acquisito i diritti della Serie A, stia decidendo un rinnovamento della propria squadra, con volti nuovi e competenti.

Diletta Leotta: cambiamenti all’orizzonte

Come dunque riferisce Bargiggia, il rinnovo del contratto della Leotta non sarebbe per nulla scontato, almeno non per i 400.000 euro a stagione. Al suo posto potrebbe dunque arrivare una nuova conduttrice, che sarebbe pronta a lasciare Mediaset, dove ha trovato grande popolarità.

Si tratterebbe nella fattispecie di Giorgia Rossi, approdata nell’azienda di Cologno Monzese nel 2013 e già vista a Tiki Taka. Studio Sport, Domenica Premium e Balalaika – Dalla Russia col pallone.

Pur mancando al momento conferme o smentite in merito a tale gossip, non è escluso che la volontà di salutare DAZN sia stata voluta dalla stessa Diletta Leotta.

Attualmente fidanzata con l’apprezzatissimo Can Yaman, la presentatrice siciliana potrebbe infatti aver pensato di lasciare il mondo del pallone per dedicarsi a quello dell’intrattenimento. Una strada che la catanese ha del resto sempre portato avanti in parallelo con gli impegni calcistici.