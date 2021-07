Diletta Leotta e Can Yaman in crisi? Lei non ha più l’anello di fidanzamento

Diletta Leotta e Can Yaman sono in crisi? L'indiscrezione è diventata sempre più insistente dopo che lei ha smesso di indossare l'anello di fidanzamen

Diletta Leotta ha detto addio a Can Yaman? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente e sembra che la conduttrice abbia persino smesso d’indossare l’anello di fidanzamento che le era stato donato da parte dell’attore.

Diletta Leotta e Can Yaman si sono lasciati?

Storia finita tra Diletta Leotta e Can Yaman? I due stanno trascorrendo le vacanze separati (lei in Sardegna e lui in Puglia) e da giorni la conduttrice di Dazn eviterebbe accuratamente di menzionare il fidanzato con cui da mesi si vociferava che avrebbe potuto presto convolare a nozze. Solo alcune settimane fa la Leotta era stata avvistata con un prezioso anello con diamante che le sarebbe stato donato proprio dall’attore e inoltre i due avevano trascorso una breve vacanza in Turchia, dove la conduttrice aveva avuto modo di conoscere i familiari di Yaman.

Al momento la Leotta e l’attore turco non hanno confermato né smentito le voci in merito alla loro presunta rottura, e i fan sui social sono impazienti di saperne presto di più.

Diletta Leotta e Can Yaman: la storia d’amore

Diletta Leotta e Yaman sono usciti allo scoperto all’inizio del 2020 e ben presto la storia tra i due è diventata seria ed importante. La stessa conduttrice aveva confermato che lei e l’attore avessero intenzione di convolare a nozze: “Il matrimonionon è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice.

C’è solo da fare le cose con i tempi giusti”, aveva spiegato.

Diletta Leotta: la vita privata

Per Diletta Leotta quella con Can Yaman è la prima storia importante dopo la rottura dal pugile Daniele Scardina, a cui è stata legata per circa un anno. Precedentemente la conduttrice era stata legata per molto tempo al manager Sky Matteo Mammì. Per diverso tempo la sua storia con Can Yaman è stata al centro di critiche e commenti, e in molti sui soical hanno ipotizzato che la storia tra i due fosse stata “costruita a regola d’arte” unicamente per permettere ai due di ottenere maggiore visibilità.

La questione in seguito è stata smentita dalla stessa Diletta Leotta, che ha affermato di essere più innamorata che mai del celebre attore turco. I due smentiranno le voci in merito alla loro presunta crisi?