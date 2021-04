Diletta leotta e Can Yaman, parla il fratello di lei: “Tutta invidia perché sono perfetti”

Dopo lo sfogo di Diletta Leotta anche suo fratello, Mirko Manola, ha preso le sue difese e quelle di Can Yaman.

Dopo lo sfogo di Diletta Leotta contro le malelingue anche suo fratello, Mirko Manola, ha preso le sue difese e quelle di Can Yaman, l’attore che da qualche mese è legato sentimentalmente alla conduttrice.

Diletta Leotta e Can Yaman: la difesa del fratello

Mirko Manola ha preso le difese di sua sorella Diletta Leotta, che nelle ultime ore è stata al centro di un polverone mediatico a causa del suo presunto flirt col vicepresidente della Roma Ryan Friedkin. Da settimane circolano voci su una presunta rottura tra la conduttrice e Can Yaman, e secondo le malelingue proprio una possibile liaison con Friedkin avrebbe potuto portare alla separazione tra i due. La questione è stata smentita dalla stessa Leotta in un duro sfogo via social, mentre suo fratello ha replicato: “Can è un gran bravo ragazzo, simpatico, il loro è un rapporto vero.

Non credete a chi insinua che il loro sia un legame solo mediatico”.

Lo sfogo di Diletta Leotta

Dopo i rumor su Ryan Friedkin e il loro presunto incontro in un hotel di Roma, Diletta Leotta ha sbottato via social, dove ha smentito le voci in circolazione e si è difesa dalle malelingue sul suo conto. “Io ho sopportato tutto, fin qui, imparando a riderci sopra, talvolta. Ma rifletto sul fatto che nessuna celebrità, talent, personaggio pubblico, chiamatelo come volete, di sesso maschile è oggetto di morbosa attenzione giornalistica nella sfera privata come lo è una donna del cinema e della TV.

Posso dire che mi sono stufata?”, ha scritto la conduttrice.

Diletta Leotta: Can Yaman torna sui social

Ad “approvare” quanto scritto da Diletta Leotta nel suo sfogo è stato proprio il fidanzato Can Yaman, che tra i commenti al post ha messo un’emoticon a forma di cuore. L’attore dunque è tornato sui social (stando a quanto affermato da Diletta Leotta si sarebbe cancellato per ragioni di business) e tra lui e la conduttrice tutto procederebbe a gonfie vele. La coppia ha smentito le voci riguardanti la presunta “storia d’amore inventata” e hanno confermato di essere pronti, presto o tardi, a convolare a nozze. In tanti tra i loro fan non vedono l’ora di saperne di più e chissà quali saranno i risvolti della vicenda riguardante Ryan Friedkin.