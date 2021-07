Diletta Leotta e Can Yaman presto ospiti di un famoso programma Mediaset: le indiscrezioni

Mentre il gossip impazza attorno alla coppia composta da Diletta Leotta e Can Yaman, una famosa trasmissione di Canale 5 pare li voglia come ospiti.

La relazione tra la famosa conduttrice Diletta Leotta e l’attore turco Can Yaman è finita spesso sulle prime pagine dei giornali. La cronaca rosa nostrana a lungo ha parlato di loro, tra voci che li vedevano vicini alle nozze e dicerie per cui ognuno avrebbe già preso la propria strada.

Eppure, accantonate tutte le indiscrezioni, l’amore tra Can e Diletta sembra proseguire a gonfie vele. Lui è ormai un italiano d’adozione. Da sempre legato alla cultura italiana e amante del nostro Paese, l’attore è rimasto definitivamente ammaliato dalle bellezze nostrane dopo aver incontrato Diletta Leotta, dalla quale sembra non abbia alcuna intenzione di allontanarsi. Insieme sono andati allo stadio in occasione della prima partita di Euro 2020, uno tifando Turchia e l’altra mantenendo fede alla maglia azzurra.

In finale hanno sostenuto la Nazionale, esultando di gioia per la vittoria di Mancini e dei suoi ragazzi. Non sono mancati neppure i momenti di relax, prima tra le meraviglie di Capri poi immersi nella storia di Istanbul, patria di Can. Per loro non mancano i progetti futuri: secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Diletta Leotta e Can Yaman sarebbero corteggiati da una nota trasmissione Mediaset, dove potrebbero essere tra i primissimi ospiti.

Diletta Leotta e Can Yaman presto ospiti a Mediaset?

Lei è talentuosa, esperta, appassionata e affascinante. Lui è amato da tutte le donne, più e meno giovani, italiane, turche, spagnole e non solo. Lei ha conquistato gli appassionati di calcio, lui le più accanite sostenitrici di storie d’amore dal lieto fine. Dopo i primi scoop, tra paparazzi sotto casa, davanti agli hotel e in ogni angolo, le loro foto hanno fatto il giro di web, social e giornali.

Poi è arrivata la conferma da parte dei diretti interessati: il loro è amore vero (e le foto sui rispettivi profili Instagram ne sarebbero la conferma).

Lui è al lavoro davanti alla cinepresa, lei ha rinnovato l’intesa con Dazn. Ma non mancano altri progetti. Dalle prime indiscrezioni (ancora da confermare), i due potrebbero essere tra i primi ospiti di una famosa tramissione in onda su Canale 5. Il tradizionale palinsesto Mediaset riprenderà tra un mese, ma intanto si lavora per sorprendere i propri telespettatori.

Diletta Leotta e Can Yaman possibili ospiti di un famoso programma Mediaset

Verissimo, la storica trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin, lascia il sabato pomeriggio, approdando alla domenica e sostituendo Domenica Live di Barbara D’Urso.

Sarebbe proprio la Toffanin e tutto il suo team a desiderare la coppia. Nel salotto di Verissimo si sussegono sempre grandi personaggi, ospiti internazionali e celebri star. Dopo aver confidato diversi segreti, Can sarà felice di tornare da Silvia mano nella mano con la sua fidanzata?

Diletta Leotta e Can Yaman possibili ospiti di un famoso programma Mediaset: di cosa si tratta

Stando a quanto resto noto da Blasting News, la Toffanin vorrebbe tra i suoi ospiti proprio Can e Diletta, che forse siederanno nel suo studio in una delle prime puntate, allietando moltissimi fan.

Gli ospiti di Verissimo non sono ancora stati resi noti, ma in tanti sperano che le voci vengano presto confermate, desiderosi di ascoltare tutti i retroscena della relazione tra Can Yaman e Diletta Leotta.