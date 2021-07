Diletta Leotta e Can Yaman, scoppia la passione: baci bollenti in barca

Diletta Leotta e Can Yaman sono stati paparazzati mentre si scambiavano baci ed effusioni durante le loro vacanze in barca.

Diletta Leotta e Can Yaman sono stati sorpresi durante un momento d’intimità a bordo di uno yacht su cui stanno trascorrendo parte delle loro vacanze.

Can Yaman e Diletta Leotta: la passione

Tra Can Yaman e Diletta Leotta la passione è esplosiva: i due sono stati sorpresi durante la loro vacanza in Turchia mentre si abbandonavano a baci e carezze bollenti a bordo di uno yacht extralusso.

Per la prorompente conduttrice di Dazn si tratta del primo viaggio in Turchia, dove ha conosciuto i familiari del fidanzato e dove ha potuto conoscere meglio la cultura e le usanze locali.

In molti tra i fan della coppia hanno ipotizzato che, ora che sono finalmente avvenute le presentazioni in famiglia, Yaman e Diletta Leotta potrebbero convolare a nozze. Sulla questione non vi sono certezze ma in tanti tra i fan sperano davvero che i due si decidano presto a organizzare i loro fiori d’arancio.

Diletta Leotta: l’assalto dei paparazzi

All’arrivo della conduttrice in Turchia lei e l’attore sono stati travolti da un nugolo di paparazzi impazienti di saperne di più sulla loro relazione.

Can Yaman si è mostrato evidentemente infastidito dalle attenzioni indesiderate dei reporter e sui social sono circolate alcune immagini in cui si vedeva l’attore mentre cercava di evitarli.

Diletta Leotta: il matrimonio

Alcuni mesi fa Diletta Leotta ha assicurato che lei e Can Yaman sarebbero presto convolati a nozze e in tanti tra i suoi fan sono in attesa di conoscere ulteriori dettagli riguardanti i loro presunti fiori d’arancio.

Per il momento i due hanno preferito non svelare ulteriori dettagli in merito alla vicenda e hanno espresso il desiderio di mantenere il massimo riserbo sulla loro liaison romantica.

“Diletta? È un amore leale, in cui mi assumo le mie responsabilità, come si è visto. Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa: quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme”, ha dichiarato il celebre attore turco, e ancora: “Quando sarà il matrimonio di cui tutti parlano? Io sono uno che agisce senza metterci tanto, senza giri di parole. Seguo la spinta, veloce. Credo che l’istinto sia nel nome di Dio. Ma su qualcosa teniamoci la sorpresa”. Sulla notizia trapeleranno ulteriori dettagli?