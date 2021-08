Diletta Leotta e Can Yaman, storia finita: lui ha un’altra?

Le voci riguardanti una presunta rottura tra Diletta Leott e Can Yaman sembrano ormai essere certe e lui è stato paparazzato insieme a un'altra.

Storia finita tra Can Yaman e Diletta Leotta: dopo le vacanze in mete diverse, l’anello di fidanzamento sparito dalla conduttrice e l’assenza dell’attore turco alla sua festa di compleanno, sembra che i due conducano ormai vite su binari separati.

Diletta Leotta e Can Yaman: la rottura

Sembra ormai sempre più improbabile che Diletta Leotta e Can Yaman tornino a mostrarsi insieme e del resto, nelle ultime ore, si è saprsa sempre più insistentemente l’indiscrezione secondo cui l’attore starebbe frequentando una nuova fiamma. Per quanto riguarda Diletta Leotta, dove la vacanze “da single” a Catania (dove ha festeggiato il suo 30esimo compleanno senza il fidanzato) la conduttrice è partita per Venezia in compagnia dell’amica Lorenza Di Prima, e dal suo anulare è sparito il prezioso anello di fidanzamento che le sarebbe stato donato dall’attore turco.

Fino a due mesi fa i due apparivano più uniti e affiatati che mai e sembrava che la conduttrice fosse intenzionata a convolare a nozze Yaman (tanto che si era recata in Turchia per conoscere i suoi genitori). Al momento i due non hanno rotto il silenzio in merito alla loro rottura e in tanti tra i fan sui social sono impazienti di sapere la verità in merito alla presunta rottura tra i loro beniamini.

Diletta Leotta: la storia d’amore

Diletta Leotta era uscita allo scoperto in compagnia di Can Yaman all’inizio del 2020. Per mesi la loro storia – tenuta dai due dietro al massimo riserbo – era stata al centro di voci e illazioni in merito alla sua presunta “costruzione” al mero fine di ottenere visibilità e senza alcun reale sentimento da parte dei due vip. Diletta Leotta aveva smentito con fermezza le voci in circolazione e aveva assicurato che a tempo debito lei e Yaman sarebbero convolati a nozze. “Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice.

C’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui si è tolto dai social per questioni di business”, aveva dichiarato la conduttrice.

Diletta Leotta: la vita privata

Per la conduttrice si trattava della prima storia importante dopo la sua rottura da Daniele Scardina e le voci riguardanti numerosi e presunti flirt a lei attribuiti. Tra questi anche uno col vicepresidente della Roma Ryan Friedkin.