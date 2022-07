Diletta Leotta e Giacomo Cavalli insieme in terrazza: la storia d’amore continua

Diletta Leotta è stata paparazzata sul suo terrazzo di casa in compagnia del fidanzato Giacomo Cavalli.

Diletta Leotta e il fidanzato Giacomo Cavalli sono stati paparazzati mentre si trovavano sul terrazzo della conduttrice e stavano avendo una schermaglia amorosa.

Diletta Leotta e Giacomo Cavalli in terrazza

Sembra procedere a gonfie vele la storia d’amore tra Diletta Leotta e Giacomo Cavalli: i due sono stati paparazzati da Chi mentre stavano avendo una schermaglia amorosa.

La conduttrice, dopo le attenzioni morbose ricevute durante la sua liaison con Can Yaman, sembra intenzionata a mantenere un basso profilo con il nuovo fidanzato, con cui ancora non è uscita allo scoperto (nonostante i due si frequentino ormai da diversi mesi). Secondo indiscrezioni la conduttrice avrebbe trascorso con Cavalli anche le sue ultime vacanze e in tanti sono curiosi di sapere se i due andranno a vivere insieme.

Per Diletta Leotta quella con il giovane economista è la prima storia importante dopo la dolorosa rottura da Can Yaman, con cui sembrava intenzionata a convolare a nozze. Ufficialmente sembra che i due si siano lasciati per via delle attenzioni morbose a loro rivolte dai paparazzi, ma in tanti avevano sperato che prima o poi tornassero insieme.

L’addio di Diletta Leotta a Can Yaman

Sulla rottura dal celebre attore turco la conduttrice si era limitata a dire che si fosse trattato di un “grande amore”.

“L’obiettivo è quello di massacrarmi, demoralizzarmi, togliermi un po’ di energie”, si era sfogata lei in seguito alla rottura.