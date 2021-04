Diletta Leotta e il bacio a Friedkin: le foto risalgono al 20 dicembre

Le foto del bacio tra Diletta Leotta e Ryan Friedkin risalgono al 20 dicembre, dunque poco tempo prima che lei si fidanzasse con Can Yaman.

Diletta Leotta ha tradito Can Yaman con Ryan Friedkin? Da giorni il gossip sulla conduttrice e il vicepresidente della Roma impazza in rete e ad alimentarlo sono emerse anche alcune foto di un loro bacio. Le immagini però risalirebbero a un po’ di tempo prima che la Leotta incontrasse Yaman.

Diletta Leotta e le foto del bacio

Ad avvalorare il rumor secondo cui Diletta Leotta e Can Yaman si sarebbero lasciati, nelle ultime ore sono emerse in rete alcune foto di Oggi dove si vede la conduttrice mentre è intenta baciare Ryan Friedkin. In realtà gli scatti risalirebbero, stando al settimanale, al 20 dicembre scorso, e dunque ad un periodo in cui la Leotta non era fidanzata. Anche se la data in cui sono state scattate le immagini potrebbe non coincidere con un eventuale tradimento da parte della conduttrice, in tanti hanno notato che comunque il contenuto di esse striderebbe con quanto da lei affermato su Ryan Friedkin: “un ragazzo simpatico incontrato due volte per un aperitivo”, aveva scritto la Leotta nel suo sfogo, ma a giudicare dalle immagini tra i due ci sarebbe stato qualcosa di più.

Diletta Leotta: lo sfogo

Dopo che in rete ha iniziato a spargersi la voce di una sua presunta crisi con Yaman e di un suo presunto flirt con Ryan Friedkin, Diletta Leotta ha deciso di smentire la vicenda tramite social. Nel suo lungo sfogo la conduttrice ha scritto: “Leggendo le falsità acchiappa-click sui giornali che mi vengono riservate quotidianamente, chiunque può pensare che io sia una mangiauomini, una donna incapace di amare.

Ed è inaccettabile. Non mi si venga a raccontare, infatti, che è il prezzo da pagare al successo.”

Diletta Leotta: che fine ha fatto Can Yaman?

Nel frattempo Can Yaman è tornato a palesarsi sui social, ma non ha condiviso alcun messaggio che possa far intuire il suo pensiero sulla vicenda. Tra i commenti allo sfogo della conduttrice l’attore ha postato un’emoticon a forma di cuore e a seguire si è chiuso nel massimo riserbo. A quanto pare, nonostante i gossip e le indiscrezioni, i due continuano a stare felicemente insieme e in tanti sui social non vedono l’ora di saperne di più in merito al rapporto tra i due.