Diletta Leotta e la relazione con uno sportivo: le rivelazioni della collega Paola Ferrari

Nuovo gossip su Diletta Leotta che, dopo la relazione con Can Yaman, pare essersi consolata con uno sportivo: le rivelazioni di Paola Ferrara.

Il noto volto di DAZN, Diletta Leotta, è al centro di un nuovo gossip che riguarda la sua vita privata e che è stato diffuso da una collega.

Diletta Leotta e la relazione con uno sportivo: il rapporto con Paola Ferrari

Una collega di Diletta Leotta ha diffuso un nuovo gossip sulla vita privata del volto di DAZN: si tratta di Paola Ferrari, conduttrice sportiva e collega della donna.

Per quanto riguarda Paola Ferrari, la conduttrice ha spiegato di non aver mai lavorato direttamente con Diletta Leotta e di non riconoscerla come sua collega. La Ferrari, infatti, non ha mai negato di non nutrire una particolare simpatia nei confronti dell’ex compagna di Can Yaman.

Diletta Leotta e la relazione con uno sportivo: l’intervento di Paola Ferrari

Di recente, Paola Ferrari ha preso parte a Un giorno da pecora, su Rai Radio1, e ha rilasciato un’intervista durante la quale sono state rilasciate anche alcune dichiarazione su Diletta Leotta.

Nel corso dell’intervista, è stata affrontata la questione relativa alle nuove iniziative che il servizio di streaming DAZNsembra essere pronto ad adottare e, in questo contesto, è stato citato il nome della Leotta.

A questo proposito di Diletta Leotta, infatti, Paola Ferrari ha risposto a svariate domande, asserendo ad esempio di aver visto la collega durante la partita Inter-Milan disputata per il Derby di Milano e affermando: “Aveva un look molto accattivante a San Siro.

Ma era molto carina”.

Diletta Leotta e la relazione con uno sportivo: le rivelazioni di Paola Ferrari

Paola Ferrari, poi, si è soffermata sulla vita privata di Diletta Leotta che, secondo le cronache rosa, avrebbe già dimenticato Can Yaman, cominciando a frequentare un modello italiano.

Su questo argomento, Paola Ferrari ha rivelato di non credere alla storia tra la Leotta e l’attore turco soprattutto perché i due non sarebbero mai stati visti insieme: “Col turco non c’è mai stata la Leotta, lei ha altri amori che magari non dice.

Come faccio a saperlo? E certo che lo so, ma non psso dire di più”.

Infine, la conduttrice sportiva ha anche precisato che il nuovo fidanzato del volto di DAZN non sarebbe il tanto chiacchierato modello italiano ma, piuttosto, uno sportivo: “Diciamo solo che non è nella moda ma nello sport”.