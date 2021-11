Diletta Leotta è pronta per Natale: la casa addobbata a festa

Diletta Leotta è pronta a festeggiare il Natale e sui social ha mostrato ai fan la sua casa addobbata a festa.

Diletta Leotta ha mostrato orgogliosa ai fan la sua casa addobbata a festa in vista delle festività Natalizie.

Diletta Leotta: la casa addobbata per il Natale

Diletta Leotta si è mostrata più felice che mai all’interno della sua casa addobbata a festa, tra lucine natalizie e l’albero di Natale.

La conduttrice sembra essere serena e spensierata nonostante, ormai alcuni mesi fa, la sua storia d’amore con Can Yaman sia naufragata. I due avevano annunciato di essere pronti a convolare a nozze ma purtroppo la loro liaison si è conclusa in un nulla di fatto poco tempo dopo che l’attore aveva presentato la conduttrice ai suoi familiari. Nei mesi precedenti Diletta Leotta aveva confermato di essere pronta a convolare a nozze con l’attore, che sulla vicenda ha preferito mantenere il più totale silenzio.

Diletta Leotta: la vita privata

Per Diletta Leotta quella con Can Yaman è stata la prima storia veramente importante dopo la sua rottura dal pugile Daniele Scardina. I due avevano trascorso insieme la quarantena per l’emergenza Coronavirus, ma anche in quel caso la liaison si era conclusa in un nulla di fatto. La conduttrice riuscirà a trovare la persona giusta per lei? Nei mesi scorsi le sono state attribuite innumerevoli e presunte liaison, ma nessuna di esse ha trovato conferme.

Diletta Leotta: l’amore

Oggi la conduttrice è fieramente single e ha dichiarato di non essere pronta a buttarsi a capofitto in una nuova storia d’amore. “Non è un momento facile, può capitare. In futuro non so cosa succederà. L’amore e la vita sono imprevedibili. Io mi auguro che possa ricominciare”, ha affermato, mentre in merito alla sua storia con Can Yaman ha detto: “È stato tutto veloce e bello. La cosa complicata quando ti capita di innamorarti di un uomo così famoso è fare i conti con tutte queste cose.

Mi piace condividere, ma c’è la vita reale dietro lo schermo. Era difficile tenere tutto intimo. Questo chiaramente pesa e ci fai i conti, facciamo questo lavoro. Però ecco dividere la persona dal personaggio a volte era difficile”. Anche l’attore turco sarebbe attualmente single (anche se pure a lui sono state attribuite numerose liaison, mai confermate). Lui e Diletta Leotta troveranno il modo in futuro di tornare insieme? In tanti tra i loro fan sperano proprio di sì.