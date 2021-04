Diletta Leotta e Ryan Friedkin, la giornalista “seccata” si fa accompagnare a casa

Diletta Leotta ha poca voglia di scherzare. Immortalata dal figlio del proprietario Ryan Friedkin, si è sfogata sui social.

La giornalista sportiva di DAZN Diletta Leotta, dopo i rumors che la vedevano coinvolta già in un nuovo flirt con Ryan Friedkin e seguito delle diverse notizie che la vedevano già in crisi con l’attore Can Yanman, è stata immortalata dai paparazzi insieme a Ryan Friedkin mentre veniva accompagnata a casa, apparendo visibilmente contrariata e seccata alla vista dei fotografi.

Ecco che nonostante l’utilizzo della mascherina, il volto sotto da un cappuccio rosso e lo sguardo coperto dalla mascherina di colore fucsia comunicano più di mille parole.

Un’emozione quindi questa volta che comunica un messaggio chiaro ovvero la stanchezza della giornalista che ha decisamente perso la voglia di scherzare.

Diletta Leotta Ryan Friedkin – lo sfogo sui social

Proprio a causa di questa vicenda secondo la quale avrebbe visto la giornalista sportiva sempre più vicina a Ryan Friedkin, l’ha portata a scrivere un post di sfogo sui social nel qualche ha posto a chi la segue alcune semplici domande critcando contempo la stampa per gli articoli usciti circa il suo conto.

“Spiegatemi perché, poi, una donna non può avere amici, ma sempre e solo amanti.

Perchè se incontro due volte un ragazzo simpatico per un aperitivo si parla subito di nuovo amore? Perchè se faccio uno spot con un calciatore si insinua per mesi che siamo una coppia segreta? Perchè se frequento un attore, bellissimo, e siamo felici, deve essere per forza una storia inventata? E perchè se, nel rispetto del lockdown, rinuncio a un meraviglioso viaggio all’estero si parla di crisi fra noi?”, alcune delle domande che Diletta Leotta ha chiesto sui social.

Diletta Leotta Ryan Friedkin – la critica alla Stampa

Il centro del lungo post di sfogo di Diletta Leotta è stata la critica rivolta alla stampa che ha pubblicato degli articoli “acchiappa like”, non mancando di precisare in tal senso che: “è inaccettabile. Non mi si venga a raccontare, infatti, che è il prezzo da pagare al successo. O che me la sono cercata e me la cerco per via del trucco, delle forme, degli abiti indossati, delle foto postate. Tutte scelte che rientrano nella sfera della libertà individuale, no?”.

La giornalista ha poi concluso il post scrivendo: “Posso dire che mi sono stufata? Anche per rispetto ai lettori ingannati da giornalisti male informati. E per amore delle persone che mi sono accanto e che spesso vengono ferite per via delle falsità sul mio conto”.

Diletta Leotta: Ryan Friedkin, chi è

Ma chi è Ryan Friedkin? Il giovane di 31 anni è l’erede del gruppo Friedkin oltre che vice presidente della Roma. Laureato alla Southern Methodist University in amministrazione aziendale, Ryan Friedkin è anche un grand appassionato di cinema. Dirige infatti una casa cinematografica a Santa Monica che film, documentare oltre che programmi televisivi. Si occupa inoltre di diverse iniziative benefiche.