Diletta Leotta e Giacomo Cavalli: prima fuga romantica a Palma di Maiorca

Diletta Leotta e Giacomo Cavalli in love: prima fuga romantica a Palma di Maiorca.

Prima fuga romantica per Diletta Leotta e la nuova fiamma Giacomo Cavalli. I due sono andati a Palma di Maiorca e hanno fatto di tutto per non dare nell’occhio, ma i paparazzi non si sono lasciati ingannare e li hanno immortalati insieme.

Diletta Leotta e Giacomo Cavalli: prima fuga romantica

Diletta Leotta e Giacomo Cavalli non sono ancora usciti allo scoperto, ma le immagini che li ritraggono insieme parlano chiaro. I due, pizzicati per la prima volta lo scorso maggio a Milano, si sono concessi una prima fuga romantica a Palma di Maiorca. Stando a quanto documentato in modo accurato dai paparazzi del settimanale Chi, la conduttrice e l’imprenditore sono arrivati all’aeroporto milanese di Malpensa su due taxi diversi.

Hanno finto di non conoscersi fino all’imbarco, dopo di che Diletta ha avvisato Giacomo e hanno fatto il viaggio insieme.

Diletta e Giacomo: un amore fresco fresco

Atterrati a Palma di Maiorca con un volo low cost, Diletta e Giacomo sono stati accolti da alcuni amici di lui. Tutti insieme si sono concessi pranzi e feste sulla spiaggia e la Leotta ha regalato ai fan di Instagram il primo scatto in costume dell’estate 2022.

Neanche a dirlo, la foto ha fatto impazzire i fan, specialmente i maschietti.

Anche se la prima fuga romantica è stata documentata dal settimanale Chi e non lascia spazio a dubbi, Diletta e Giacomo non hanno commentato il gossip. La storia d’amore supererà l’estate? Lo scopriremo con il tempo.