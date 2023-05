Diletta Leotta, i retroscena sulla gravidanza: "Ecco come pensavo di chiamare mia figlia"

Diletta Leotta aspetta la sua prima figlia insieme al fidanzato Loris Karius e per la prima volta ha svelato alcuni retroscena sulla gravidanza e sul parto, che dovrebbe avvenire a Milano.

Diletta Leotta: il nome della figlia

Diletta Leotta è entusiasta per l’arrivo della sua prima figlia e al salotto tv di Silvia Toffanin ha svelato alcuni retroscena sulla sua gravidanza. “Sono rimasta incinta dopo pochi mesi, non era preventivato. All’inizio è stato uno shock, poi mi sono detta che non ci sono regole per una cosa così bella”, ha affermato. La conduttrice ha anche detto che il termine previsto per la fine della sua gravidanza è alla data del 16 agosto, giorno del suo compleanno. La sua bambina potrebbe nascere dunque lo stesso giorno del suo compleanno, e la conduttrice avrebbe già deciso di partorire a Milano.

Per quanto riguarda il nome, lei e Karius non avrebbero ancora le idee chiare. “Io avrei voluto chiamarla come mia mamma, Ofelia. Quando, però, gliel’ho detto, lei, invece di commuoversi, me l’ha bocciato”, ha affermato, e ancora: “A me piacerebbe un nome italiano. Loris è più per un nome straniero. Decideremo quando nascerà, guardandola”. In tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla gravidanza della conduttrice e sulla sua vita privata accanto a Loris Karius.