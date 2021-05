Diletta Leotta in barca con Can Yaman: passione alle stelle

Diletta Leotta e Can Yaman sono stati paparazzati in una focosa gita in barca al largo di Capri: voci di crisi smentite?

Diletta Leotta sembra essersi nuovamente infatuata del bellissimo e apprezzatissimo Can Yaman. I due sono stati infatti paparazzati in barca al largo di Capri, in focosi atteggiamenti dopo il fatidico periodo di crisi. Tali evidenti effusioni di coppia lasciano pertanto intendere come le tensioni delle scorse settimane siano del tutto sparite.

Lo conferma del resto lo stesso attore turco, che sul suo profilo Instagram ha condiviso un’immagine dove appare saldamente abbarbicato alla bombastica showgirl.

Diletta e Can: addio alla crisi

Can Yaman e Diletta Leotta hanno così dato ufficialmente il via all’estate dei vip. Innamorati e bellissimi, si sono difatti immortalati sui social in costume da bagno, tra tuffi e baci nel meraviglioso golfo di Napoli. Pantaloncino rosso per lui e bikini verde militare da urlo per lei, l’avvenenza di entrambi è sotto gli occhi di tutti.

Ricordiamo che solo qualche settimana addietro la storia tra i due sembrava essere naufragata. Alcuni rumors raccontavano infatti di una presunta renitenza della bella presentatrice siciliana a volare in Turchia per conoscere i famigliari dell’interprete di DayDreamer – Le ali del sogno. Qualcosa deve tuttavia aver riacceso la fiamma, come dimostrano del resto questi scatti rubati dai fotografi durante il loro weekend di passione partenopeo.