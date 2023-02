Diletta Leotta, la confessione sul fidanzato: "Ho detto a Karius di..."

Diletta Leotta ha parlato per la prima volta in pubblico del suo fidanzato, Loris Karius.

Diletta Leotta ha rotto il silenzio sul suo fidanzato, Loris Karius, con cui ha ritrovato la serenità dopo la separazione da Giacomo Cavalli.

Diletta Leotta parla di Loris Karius

Da alcuni mesi Diletta Leotta sembra essere finalmente felice accanto a Loris Karius e in queste ore per la prima volta ha parlato pubblicamente del fidanzato, con cui ha sempre vissuto la liaison nel massimo riserbo. A quanto pare tutto scorre liscio come l’olio tra i due, ma il progetto per la convivenza sarebbe ancora lontano: la conduttrice infatti vive a Milano mentre lui risiede a Londra per via dei suoi impegni di lavoro.

“Ho consigliato a Loris di restare a giocare in Inghilterra. Che cosa verrebbe a fare qui? La Premier è un campionato molto più ricco…”, ha dichiarato la conduttrice.

Per amore del calciatore, Diletta Leotta avrebbe messo fine alla sua liaison con il modello Giacomo Cavalli, con cui faceva coppia fissa ormai da quasi un anno. La conduttrice sembrava aver trovato la serenità accanto al modello, che è stato la sua prima storia importante dopo l’addio a Can Yaman.

Le nozze saltate

Nel 2021 Diletta Leotta ha vissuto un’importante storia d’amore con l’attore turco Can Yaman che sarebbe naufragata a un passo dalle nozze. I due hanno rivelato di essersi lasciati per via delle costanti e inopportune attenzioni mediatiche rivolte dai paparazzi alla loro storia d’amore. In tanti tra i fan sperano in futuro di vederle di nuovo insieme.