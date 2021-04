Diletta Leotta, lo sfogo: “Non sono una mangiauomini”

Diletta Leotta si è sfogata via social dopo che si sono diffusi rumor non veri sulla sua vita privata.

Diletta Leotta ha affidato ai social un suo lungo sfogo dopo che, nelle ultime ore, è stata al centro del gossip per una presunta liasion con Ryan Friedkin.

Diletta Leotta: lo sfogo

Nelle ultime ore Diletta Leotta è finita al centro del gossip per un suo presunto flirt con Ryan Friedkin, con cui sarebbe stata avvistata in un hotel di Roma.

La conduttrice è legata sentimentalmente a Can Yaman, ma da settimane i due non apparirebbero insieme e sui social si è sparsa la voce che potrebbe essersi detti addio. La conduttrice ha smentito i rumor in circolazione e si è sfogata per le notizie false sul suo conto:

“Perchè se incontro due volte un ragazzo simpatico per un aperitivo si parla subito di nuovo amore? Perchè se faccio uno spot con un calciatore si insinua per mesi che siamo una coppia segreta? Perchè se frequento un attore, bellissimo, e siamo felici, deve essere per forza una storia inventata? E perchè se, nel rispetto del lockdown, rinuncio a un meraviglioso viaggio all’estero si parla di crisi fra noi?”, ha tuonato la conduttrice, e ancora: “Io ho sopportato tutto, fin qui, imparando a riderci sopra, talvolta.

Ma rifletto sul fatto che nessuna celebrità, talent, personaggio pubblico, chiamatelo come volete, di sesso maschile è oggetto di morbosa attenzione giornalistica nella sfera privata come lo è una donna del cinema e della TV. Posso dire che mi sono stufata?”

Diletta Leotta: la presunta rottura da Can Yaman

Dopo la Pasqua trascorsa insieme Can Yaman e Diletta Leotta hanno smesso di mostrarsi insieme sui social e a seguire l’attore sarebbe partito da solo per la Turchia.

La questione ha sollevato la curiosità e i sospetti dei fan, convinti che tra i due la storia fosse finita. Stando a quanto scritto da Diletta Leotta – che finora aveva preferito mantenere sulla questione il massimo riserbo – non ci sarebbe nulla di vero.

Diletta Leotta: le voci sulla storia falsa

Fin dall’inizio della sua storia con Yaman si è sparsa la voce che i due stessero insieme “per convenienza” e che la loro storia fosse stata organizzata a tavolino unicamente per consentire loro di ottenere visibilità. L’attrice ha più volte messo a tacere simili supposizioni, e ha confermato che lei e Yaman convoleranno presto a nozze.