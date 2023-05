Diletta Leotta mostra il pancino: la vacanza d'amore con Loris Karius

Diletta Leotta ha mostrato via social il suo pancino durante la sua vacanza d'amore alle Baleari in compagnia di Loris Karius.

Dopo aver annunciato la sua prima gravidanza Diletta Leotta si è concessa una vacanza all’insegna dell’amore con il fidanzato Loris Karius.

Diletta Leotta alle Baleari

Diletta Leotta sembra essere più felice che mai accanto al fidanzato Loris Karius e, dopo aver annunciato con lui una gravidanza durante una vacanza a Dubai, è partita per le Baleari. Sui social la conduttrice ha postato alcuni scatti da capogiro e ha mostrato orgogliosa il suo pancino ai primi mesi di gravidanza. I fan le hanno fatto i complimenti e le congratulazioni e non vedono l’ora di saperne di più sull’arrivo di quella che sarà la sua prima figlia. La bambina dovrebbe nascere dopo la fine dell’estate e al momento non è dato sapere quale sarà il nome scelto per lei dalla conduttrice e dal suo fidanzato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta Leotta si è detta più felice ed emozionata che mai per l’arrivo della sua prima figlia e in tanti sono curiosi di sapere come se la caverà come mamma. La conduttrice ha iniziato a frequentare il calciatore solo l’estate scorsa e in precedenza era stata legata al modello Giacomo Cavalli e al pugile Daniele Scardina. I fan sui social le hanno fatto le congratulazioni per l’arrivo della cicogna e sono impazienti di conoscere tutti i dettagli sulla questione.