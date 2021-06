Diletta Leotta mostra il suo segreto per addominali “d’acciaio”

Diletta Leotta ha spiegato ai fan quale sarebbe il suo segreto per addominali d'acciaio.

Diletta Leotta ha mostrato ai fan dei social il suo “segreto di bellezza” per addominali scolpiti e d’acciaio. Per farlo la showgirl si è recata nello studio di suo fratello, il chirurgo plastico Mirko Manola.

Diletta Leotta: gli addominali

Diletta Leotta ha mostrato ai fan il suo segreto per addominali scolpiti: la conduttrice ricorrerebbe ad una speciale tecnologia che è presente nello studio di suo fratello, il chirurgo plastico Mirko Manola.

Si tratta dell’Emsculpt Neo, una procedura mirata contemporaneamente a ridurre il grasso ed incrementare i muscoli.

La conduttrice ha sempre avuto una particolare attenzione per la forma fisica, e oltre ad esercitarsi con lo sport ogni giorno si è più volte concessa degli speciali trattamenti di bellezza nello studio di suo fratello, a cui è molto legata.

Diletta Leotta: la chirurgia plastica

Diletta Leotta è stata più volte criticata per i suoi presunti “abusi” di chirurgia plastica. Lei stessa in passato ha confermato di essere ricorsa alla chirurgia per migliorare il proprio aspetto: “A 18 anni mi sono rifatta il naso. È la mia faccia, e rivendico la libertà di farci ciò che credo. Voglio essere libera di prendere le mie decisioni, senza venire giudicata. Non ho puntato alla chirurgia estetica per assicurarmi una folgorante carriera”, ha dichiarato la conduttrice.

Diletta Leotta: la storia d’amore con Can Yaman

Da pochi mesi la conduttrice è uscita allo scoperto con Can Yaman, famoso attore turco e oggi suo fidanzato. I due sono più felici ed innamorati che mai e la conduttrice ha confermato che, presto o tardi, convoleranno a nozze. Per Diletta Leotta quella con Can Yaman è la prima storia importante dopo la rottura da Daniele Scardina, ma per mesi sono circolate ipotesi riguardanti una presunta liaison “costruita ad arte” tra i due solo per ottenere visibilità. La questione è stata smentita dalla stessa conduttrice.

“Follie d’amore? Ne ho fatte tante. Adesso ogni giorno è una follia. Anche solo il fatto di ritagliarsi del tempo per stare con la persona che ami, già questa è una follia d’amore”, ha dichiarato la conduttrice in merito alla loro storia, e ancora: “Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti”.