Diletta Leotta pasticcera nelle Stories: impasta un biscotto a forma di cuore in attesa dell’amore

Diletta Leotta da conduttrice a pasticcera: si diverte a preparare dolci insieme a un'amica sperando che l'amore arrivi presto a bussare alla sua porta.

Diletta Leotta impasta in diretta con l’amica in attesa dell’amore. La conduttrice sportiva posta Stories della sua prova da pasticcera, mostrandosi single e felice.

Diletta Leotta pasticcera, arriva il gran biscotto

Sembrerebbe che nel cuore della conduttrice siciliana ci sia già un altro uomo, ma, al momento, Diletta Leotta di mostra sui social spensierata e single.

La bellissima conduttrice ha postato delle Stories in cui si diverte a preparare dolci insieme a un’amica, impastando un grande biscotto a forma di cuore in attesa dell’amore.

Diletta Leotta pasticcera: “Il cuore è come un puzzle non finito”

“Il cuore è come un puzzle non finito, è per questo che cerchiamo l’impasto perfetto per completarlo”, scrive la siciliana per accompagnare le foto di tutte le fasi di lavorazione del suo dolcetto.

I fan della conduttrice televisiva però sembrano distratti dalla sua mise casalinga. Diletta, infatti, sceglie un outfit comodo senza rinunciare alla sensualità che la contraddistingue.

Diletta Leotta e la mise da pasticcera

La versione “casalinga” di Diletta prevede un completo ginnico giallo composto da un top e un pantalone che mettono in risalto le sue forme sinuose e il suo ventre piatto. A completare l’outfit, l’accessorio più un importante: un sorriso smagliante e incantevole.