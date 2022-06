“Diletta Leotta pensa ancora a Can Yaman”: l’indiscrezione

Diletta Leotta pensa ancora a Can Yaman? Tutto quello che c'è da sapere sulla conduttrice e sulla sua relazione con Giacomo Cavalli.

Secondo indiscrezioni Diletta Leotta non sarebbe veramente fidanzata con Giacomo Cavalli e starebbe ancora pensando a Can Yaman.

Diletta Leotta sta ancora pensando a Can Yaman?

Negli ultimi mesi si è vociferato molto di una liaison tra Diletta Leotta e il modello Giacomo Cavalli.

Secondo The Pipol però i due sarebbero soltanto amici e la conduttrice avrebbe ancora la testa e il cuore impegnati. Si dà il caso infatti che Diletta Leotta penserebbe ancora a Can Yaman, con cui ha vissuto un’intensa storia d’amore nel 2021. I due avevano svelato che sarebbero convolati a nozze, ma poi la relazione si era conclusa in un nulla di fatto anche a causa della morbosa attenzione mediatica nei loro confronti.

La rottura

Dopo l’addio al celebre attore turco la stessa conduttrice aveva svelato di sentirsi “perseguitata” dai paparazzi. “L’obiettivo è quello di massacrarmi, demoralizzarmi, togliermi un po’ di energie”, aveva detto, e ancora: “Ci si concentra su aspetti futili, che non sono rilevanti perché sono cavoli miei“. In merito all’attore turco invece la conduttrice aveva rivelato:

“Siamo due ragazzi di 30 anni che si sono conosciuti, che si sono amati, che hanno cercato di vivere questa passione enorme.

Siamo tutti e due molto passionali, forse lui anche più di me, ed è stato tutto molto veloce, molto bello (…) La vita reale è dall’altra parte dello schermo e quella era difficile da tenere intima, era quasi tutto schedulato da un titolo di giornale, questa cosa chiaramente pesa”. Tra i due ci saranno ulteriori sviluppi in futuro?