Diletta Leotta rompe con Can Yaman: il perché della rottura

Tra i due bellissimi Diletta Leotta e Cam Yaman pare sia finita: a troncare la relazione sarebbe stata proprio la conduttrice

Come nelle migliori serie tv, anche nella storia tra Diletta Leotta e Can Yaman è giunta al capolinea con un piccolo coup de théâtre. Stando infatti alle ultimissime indiscrezioni, l’ammiratissimo attore turco e l’altrettanto sognata siciliana si sarebbero lasciati. Il motivo dell’addio sarebbe del resto il più banale e semplice, fornito niente meno che dalla stessa conduttrice.

Per lei, infatti, il tutto non sarebbe andato oltre l’attrazione: in poche parole non è scattato l’amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Novella 2000 (@novella2000_official)

Nel mentre, il protagonista di Daydreamer – Le ali del sogno è volato in Turchia, disattivando anche i suoi profili social.

Le molte fan che si erano preoccupate per questa sua improvvisa sparizione possono dunque rincuorarsi: si tratta solo di una piccola delusione d’amore, che in poco tempo sicuramente il loro beniamino supererà.