Diletta Leotta scatena l'ironia della rete: "Ti puoi innamorare di chi non ha un conto cospicuo"

Diletta Leotta ha finito per scatenare l’ilarità e il sarcasmo della rete con un’affermazione da lei fatta durante l’ultima puntata di “105 Take Away”, il programma su Radio 105 che conduce insieme a Daniele Battaglia.

Diletta Leotta scatena l’ironia della rete

Diletta Leotta aspetta la sua prima figlia insieme al calciatore Loris Karius e, nelle ultime ore, è stata bersagliata dall’ironia dei fan della rete. La conduttrice, che in passato è stata con altri personaggi famosi (come Daniele Scardina, l’attore Can Yaman o il manager Sky Matteo Mammì) ha infatti affermato a 105 Take Away: “Magari ti puoi innamorare davvero di una persona diversa, diversissima da te, e senza un conto in banca cospicuo”. La sua affermazione ha scatenato l’ilarità della rete visto che di certo non si può dire che lei, in passato, sia stata con uomini non benestanti. “Infatti ha fatto un figlio con un calciatore ricco. Diletta e la sincerità due direzioni diverse”, ha scritto qualcuno, mentre altri hanno postato quello che sarebbe l’attuale stipendio percepito dal suo compagno, il portiere del New Castle Loris Karius.

Al momento Diletta Leotta non ha replicato alle battute ironiche e ai commenti nei suoi confronti e in tanti, sui social, sono curiosi di sapere se lo farà.