Diletta Leotta: "Sono passionale, voglio essere libera di lanciarmi nelle relazioni"

La vita sentimentale di Diletta Leotta è stata piuttosto movimentata negli ultimi anni e lei stessa ha svelato perché.

Diletta Leotta: la confessione sull’amore

Dopo una lunga e importante storia d’amore con il manager di Sky Matteo Mammì, Diletta Leotta è stata legata al pugile Daniele Scardina, all’attore Can Yaman, al modello Giacomo Cavalli e, infine, al portiere tedesco Loris Karius. Intanto molti altri flirt veri o presunti sono stati attribuiti alla conduttrice, che in merito alla sua vita sentimentale si è sbrigata a chiarire:

“Sono una passionale e a 31 anni voglio sentirmi libera di lanciarmi nelle relazioni che desidero”, e ancora: “È la mia vita.

Mia madre continua a dirmi di stare attenta, di andarci piano. Ma io non sento nessuno: ci devo sbattere la testa prima di fermarmi”.

Oggi sembra che Diletta Leotta sia serena accanto al vichingo Loris Karius, ma per il momento lei ha preferito non parlare apertamente di questa liaison che proseguirebbe ormai da alcuni mesi (ossia da quando lei ha detto addio a Giacomo Cavalli, con cui la storia è durata per quasi un anno).

La liaison con Can Yaman

Nel 2020 Diletta Leotta ha vissuto un’intensa storia d’amore con l’attore turco Can Yaman e sembrava addirittura che i due fossero intenzionati a convolare a nozze. A spingerli verso l’addio sarebbero state le continue e morbose attenzioni dei paparazzi nei loro confronti. In tanti tra i fan sperano ancora di vederli insieme un giorno.