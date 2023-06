Sono trascorsi due mesi da quando Diletta Leotta ha reso noto di aspettare una bambina dal suo compagno, il calciatore tedesco Loris Karius. Una gravidanza inaspettata, ma che ha regalato un gran periodo di gioia alla conduttrice che non vede l’ora che la sua piccola venga al mondo; il parto dovrebbe avvenire a fine estate. Al riguardo, la conduttrice di DAZN si è lasciata andare ad alcune confidenze durante il programma radiofonico “105 take away” che conduce dal 2017. L’amico e collega Daniele Battaglia ha voluto chiedere a Diletta alcuni particolari circa la sua attuale vita intima. Più precisamente, Battaglia ha chiesto alla Leotta particolari circa la sua vita sessuale.

Diletta Leotta ha risposto con disinvoltura

Come ha spiegato Gossip e TV, Diletta Leotta e Daniele Battaglia sono legati da una profonda amicizia, di conseguenza Diletta non ha avuto problemi a rispondere al collega, in maniera del tutto genuina. In un primo momento, la conduttrice ha risposto ironicamente affermando: “Dipende dalle dimensioni… Ovviamente della pancia!”.

La gravidanza causa disagio negli uomini?

Il sesso durante la gravidanza non comporta alcun effetto deleterio, Diletta ha tuttavia spiegato che essa potrebbe causare disagi psicologici negli uomini: “Potrebbe vedere la donna come una sorta di teca che non va assolutamente toccata”.