"Diluvio", il video del brano di esordio di Serena

Roma, 14 dic. (askanews) – È online il video di “Diluvio”, il singolo d’esordio di Serena, composto e prodotto dal producer D4d (ABNormal) e distribuito da Believe.Un brano dalla definita impronta elettronica che si fonde perfettamente con un testo pungente e deciso, fino a esplodere in un potente drop strumentale che riesce ad esprimere tutta la rabbia dell’autrice.

Gli elementi narrativi ed espressivi del video che lo accompagna sono colti dalla realtà, dove il tema centrale è una coreografia, altro elemento attraverso il quale Serena grazie le sue qualità di “dancer” racconta se stessa, accompagnata dalle due ballerine, “alleate” in questa battaglia.

Il balletto resta centrale in quasi tutto il video – per la regia di Filippo Micciarelli – caratterizzato da movenze, azioni ed espressioni che più che raccontare la storia trasmettono le sensazioni e le emozioni provate dalla protagonista che dichiara: “L’immagine nella musica non è tutto. Ma non possiamo negare che conta, sempre di più. Per questo ho pensato che il suono “potente” creato da D4d del singolo, dovesse essere accompagnato da un’immagine altrettanto forte e soprattutto coerente con l’argomento che tratto nel testo.

Ovviamente, vista anche la mia attività di ballerina, non potevo non esprimere tutto questo attraverso la danza ed è per questo che abbiamo scelto una regia quasi “documentaristica” che potesse dare a tutto questo il massimo risalto. Spero che essendo il mio esordio contribuirà a farmi conoscere e ad imporre la immagine all’attenzione del pubblico”.