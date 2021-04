Dimagrire camminando: come fare per perdere peso

Per dimagrire con la camminata bisogna adottare una andatura a ritmo sostenuto per bruciare i grassi.

Molti esperti del settore consigliano di associare alla dieta, anche dell’attività fisica. Sono diversi gli sport ed esercizi che possono supportare la lotta ai chili di troppo, ma la camminata si rivela uno dei migliori. Vediamo come fare a dimagrire camminando e quale è la giusta andatura.

Dimagrire camminando

Moltissimi si domandano se camminando è possibile perdere peso in eccesso. Ebbene, la risposta a questa domanda è positiva. La camminata, quindi il movimento, aiuta a perdere peso e dimagrire eliminando i chili in sovrappeso. Una attività che possono praticare tutti, per cui non si ha bisogno di attrezzature, ma con una buona andatura e tanta determinazione è possibile raggiungere risultati importanti ai fini della lotta ai rotolini.

Ci sono attività maggiormente soddisfacenti che possono aiutare a dimagrire, ma spesso nascondono delle insidie o controindicazioni. Le persone obese o coloro che conducono uno stile di vita alquanto sedentario trovano delle difficoltà a iscriversi in palestra o fare attività fisica, mentre la camminata è un allenamento che possono fare tutti, a prescindere dal tempo e dal proprio stile di vita.

Cominciare a programmare o inserire nella propria agenda una passeggiata che sia per andare a fare la spesa oppure per recarsi al lavoro o a scuola, è già un piccolo passo per riuscire a poter perdere peso e allontanare anche lo stress, dal momento che camminare aiuta a stare bene con se stessi, anche da un punto di vista psicologico e non solo fisico.

Bastano davvero pochi minuti al giorno in modo da ottenere risultati positivi, ma per dimagrire con la camminata bisogna impegnarsi un po’ di più. Non sono sufficienti le camminate o passeggiate di 10 minuti, ma ci vuole più tempo per allenarsi e bisogna essere costanti.

Dimagrire camminando: come fare

Per riuscire a dimagrire camminando, è sufficiente tenere una andatura di circa 4 km orari per fare in modo che l’organismo cominci, pian piano, a bruciare i grassi di scorta. Bisogna muoversi e camminare per almeno un’ora ogni giorno se si vogliono vedere risultati e non dimenticarsi di alternare una andatura più rapida con tratti di cammino lenti per stabilire una vera e propria forma di allenamento.

Per chi è già in forma, ma vuole mantenere il peso sotto controllo, è sufficiente una mezz’ora tutti i giorni. Per coloro che hanno bisogno di dimagrire e tornare in forma, bisogna optare per un approccio più atletico, quindi un allenamento che si basi su un tratto di cammino intenso, distanze lunghe e aumento dell’intensità, man mano che si procede.

L’importante è cercare di non strafare, ma essere graduali rispettando i propri tempi, ma anche la propria resistenza e modi di camminare, oltre che i ritmi. Si consiglia di partire sempre dal riscaldamento che consiste in 5 minuti a passo normale per poi aumentare pian piano il ritmo andando a passo spedito per 15 minuti.

Terminata questa soglia, rallentare per poi proseguire nuovamente a una andatura lenta. Fare una pausa, magari per idratarsi e riprendere una camminata veloce per altri 15 minuti. Gli ultimi 10 minuti sono dedicati allo stretching in modo da evitare infortuni. Infine, una bella doccia fresca per tonificare gambe e braccia, oltre che riprendersi dalle fatiche della camminata. Con la camminata, procedendo a un buon ritmo, è possibile bruciare dalle 400 alle 700 calorie giornaliere.



